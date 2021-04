Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové zemřel na následky zranění čtyřiačtyřicetiletý motocyklista. Ve čtvrtek odpoledne havaroval v obci Merklovice, v části města Vamberk na Rychnovsku. Motorkář neměl za jízdy nasazenou přilbu, sdělila v pátek mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Přesnou příčinu nehody vyšetřuje policie.

„Řidič jedoucí od Vamberku při průjezdu levotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a stavu komunikace, vyjel vpravo mimo silnici,“ uvedla Kormošová.

Následoval náraz do sloupku oplocení rodinného domu, pak do sloupu veřejného osvětlení a nakonec do zaparkovaného osobního auta. „Motorkář byl s vážným zraněním letecky transportován do hradecké fakultní nemocnice, kde následkům zranění o pár hodin později podlehl. Nikdo jiný zraněn nebyl," uvedli policisté.

Škodu na motorce odhadli na 30.000 korun, na autě na 10.000 korun.