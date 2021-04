Expolicista se měl dopustit bezmála sto dvaceti případů zneužití dětí v průběhu dvaceti let. Poté co vyšla najevo všechna svědectví, rozhodl soud o tom, že kauce pro jeho možné propuštění se vyšplhala k závratným skoro pěti a půl miliónům korun.

Třiapadesátiletý James Carey stál u soudu již o dva týdny dříve. Podle soudce měl sexuálně zneužít čtyři mladé chlapce. Zaplatil ale kauci 215 000 kč, čímž se osvobodil. Stačilo mu proplatit 10 % původní stanovené částky. Na chlípníka se ale vyhrnula další svědectví, a tak se opět dostal k soudu, uvedl deník New York Post.

Soudce označil výši jeho původní kauce za naprosto neadekvátní. Ta se teď dostala až k částce 5 375 000 Kč. Carey měl využívat své profese policisty, a snáz tak navazovat kontakty se svými oběťmi. A nejen to. Potom, co bývalý policista služby u policie zanechal, nechal se najmout jako řidič školního autobusu a dále tak pokračoval ve své zvrácené činnosti.

„Dlouhá léta využíval všech možností svého zaměstnání, aby se dostal co nejblíže dětem a mohl je tak sexuálně zneužívat. To, co víme, nás velmi znepokojuje,“ uvedl soud.