Muž žil na usedlosti nad obcí se svojí matkou a dvěma sestrami. Večer za ním přišel jeho kamarád soused a přinesl s sebou kanystr s podivnou tekutinou. Když k ní přivoněli, usoudili prý ale, že se jedná o domácí pálenku. Podle mužovy sestry pak z nádoby celý večer popíjeli.

Že je něco v nepořádku, se zjistilo až druhý den ráno. Muži se totiž zavřeli před zraky žen a za zavřenými dveřmi se oddali obsahu kanystru. Podle výsledků expertízy, kterou policie nechala udělat, se ovšem nejednalo o žádnou domácí pálenku, nýbrž nemrznoucí směs.

„Zavřeli se tam a ráno jsem je našla oba mrtvé. Bratr byl v křesle a ten druhý ležel na posteli,“ řekla pro televizi JOJ sestra majitele domu. „Příčinou smrti je intoxikace nemrznoucí kapalinou,“ potvrdila výsledky expertízy policejní mluvčí Petra Kováčiková.

Sestra mrtvého se pro kamery televize podivila, proč bratr obsah přineseného kanystru rovnou nevylil. „Soused něco donesl, nevěděla jsem, co to je, já jsem to nepila, ani jsem to neviděla,“ uvedla žena. Vyšetřování tragické smrti obou mužů policie nadále prošetřuje.