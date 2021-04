Jak uvedl web Noviny.sk, v celém případu je stále velké množství nezodpovědných otázek. V usedlosti trávila večer parta lidí, v níž byli muži i ženy. V pokoji spaly dva páry. Když se ráno ženy probudily, našly své muže mrtvé. Jeden z nich byl Čech.

„Na usedlosti našli dvě osoby bez známek života,“ potvrdila policejní mluvčí Petra Kováčiková. „Muži nejevili známky života, lékař konstatoval smrt,“ dodala mluvčí záchranné služby Alena Krčová. Zásah komplikoval těžko dostupný terén.

Za mrtvými museli na čtyřkolkách

K usedlosti se dalo dostat pouze na čtyřkolkách. Ohledávající lékař u obou mužů vyloučil násilnou smrt. Co přesně za úmrtím mužů stojí, strážci zákona nevědí. Odhalit by to měla nařízená pitva. Policisté na místě zabavili nádobu.

Její obsah byl odeslán na expertízu. O tekutině, která byla uvnitř, si prý domácí mysleli, že jde o alkohol. Voněla totiž jako pálenka. Proto ji večer popíjeli. Jak se bandaska k partě lidí dostala, je taktéž předmětem vyšetřování.

Zabila muže tekutina z bandasky?

Není přitom vyloučeno, že za smrtí obou mužů stojí právě popíjení záhadné tekutiny. „Začali jsme trestní stíhání kvůli usmrcení,“ uzavřela mluvčí Petra Kováčiková. Chudinky ženy, které obě během jedné noci přišly o své lásky...