Dvaadvacetiletému cizinci pozitivnímu na covid-19, který byl v Jihlavě v pátek zadržen kvůli krádeži, hrozí vězení až na deset let. Nedodržel nařízenou izolaci a po krádeži v supermarketu brutálně napadl ostrahu. Na to, že je nakažený, nikoho neupozornil, sdělila v pondělí mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Uvedla, že jihlavský okresní soud poslal dnes muže do vazby.