"Nebezpečí již pominulo. Větší komplikace v dopravě nebyly, nikdo nebyl zraněn, zvířata škody na majetku nenapáchala," řekla ve středu ČTK mluvčí krajské policie Iva Kormošová. Mluvčí na policejním webu uvedla, že zásah trval šest hodin.

Odpoledne byl kvůli pohybu zvířat ve městě krátce uzavřen Malšovický most a křižovatka Mileta ve směru na Brno.

"Nahlášeno jsme to měli krátce před 12:30. Při překládce uteklo pět krav, je to horské polodivoké plemeno. Dostaly se k tenisovým kurtům za silničním okruhem, tam se splašily a utekly až do ulice Na Občinách. Přivezlo se jim tam žrádlo, aby byly v klidu," řekla odpoledne ČTK Kormošová.

Podle ní se ale poté jedno zvíře splašilo a dalo se na útěk městem. Zamířilo k Obchodnímu centru Futurum, poté ke kruhovému objezdu na začátku Brněnské třídy a dál ke křižovatce Mileta. "Veterinář všech pět krav střelou uspal, přesto se jedna splašila, utekla a zásahová jednotka ji musela zastřelit. Ostatní krávy se podařilo naložit do přepravního kamionu," řekla ČTK Kormošová.

Na odchytu zvířat se podílely dohromady desítky policistů, strážníků, hasičů a příslušníků veterinární správy.