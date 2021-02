Podivný zločin vyšetřují policisté z Českých Budějovic. Do Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou se vloupali dva mladíci. Dostali se tam po zamrzlém rybníce. Bohužel jim nedošlo, že zahrada už je téměř čtvrt roku zavřená a v pokladně zřejmě žádné peníze nebudou. Zanechali za sebou jenom spoušť.

Mladíci se do zoologické zahrady vloupali v pondělí 11. ledna, zřejmě jim však nedošlo, že zoo už je téměř čtvrt roku zavřená. „Policisté zjistili, že dvojice zlodějů zachycená kamerami, měla v pondělí 11. ledna po čtvrté odpoledne vniknout po ledu rybníka do zoologické zahrady. Mladíci se v zoo procházeli několik minut, neprohlíželi si výběhy, ani zvířata, ale pravděpodobně vyhlíželi, co ukrást,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Lupiči rozbili tubus, do něhož návštěvníci odhazují staré telefony, aby tím přispěli na strážce pralesa v Kamerunu, kteří hlídají zvířata před pytláky. Je možné, že si dvojice zlodějíčků nějaký ten hodně starý telefon odnesla.

Pak se pokusili vyloupit pokladnu. Okno u ní se nejprve snažili rozbít pomocí koštěte. „Opravdu mudrci. Plastové okno koštěti odolalo. Tak vzali kámen a okno po několika pokusech rozbili. V prázdné pokladně nebylo co vzít, a tak ze zoologické utekli, a to ještě před příjezdem bezpečnostní služby,“ popsal Matzner s tím, že dvojice všechny své činy prováděla pod bezpečnostními kamerami.

Sice si z návštěvy zoo nejspíš nic neodnesli, možná maximálně nějaký starý telefon, nicméně svým jednáním způsobili škodu ve výši dvaceti tisíc korun. Policie proto vyzvala dvojici, aby se sama přihlásila na policejní stanici či lince 158. „Pokud si chtějí tito dva mladí zloději trochu napravit reputaci, mohou se také sami přihlásit přímo v zoologické zahradě. Budou mít tolik odvahy? Zatím se totiž moc nepředvedli,“ uzavřel mluvčí.

Bizarní zločin okomentovali i lidé na sociálních sítích. „Lidská blbost nezná mezí. Příště by mohli jít ukrást krmení tygrovi,“ napsal Petr a další se připojili s nadávkami.