Orlickoústečtí kriminalisté od prosince rozplétají případy otrávených psů, už jich je dvacet! Vyšetřovatelé stále nemají nic, čeho by se mohli chytit, jako důležitý svědek by jim ale mohl pomoci cyklista ze záznamu, který nyní zveřejnili.

Pět obcí na Orlickoústecku terorizuje neznámý travič psů, místní se bojí nechávat své čtyřnohé miláčky samotné na zahradách, policie mezitím pátrá, kde to jen jde. Otrávených psů je už dvacet.

Podle policie používá pachatel jed na potkany ve vysoké koncentraci. „Zvířata začnou zvracet a učůrávat. Upadnou do křečí, vše se stane za 30 minut,“ popsal pro TN.cz veterinář David Švestka. „Odběhl, pak už jsme slyšeli sténání, běhání. Nikomu nepřeju to, co se pak dělo,“ uvedl majitel psa Luboš.

Policie zatím neví, kdo by travičem mohl být. Nově mají ale záznam cyklisty, který by jim mohl výrazně pomoci. „Orlickoústečtí kriminalisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po svědkovi, který pro nás může mít důležité informace v námi pověřovaném případu otravy zhruba dvou desítek psů na Orlickoústecku,“ uvedla mluvčí Markéta Janovská.

Muž se měl v prosinci pohybovat v obci Čenkovice na kole. O koho se jedná, není jasné. Může to být místní občan nebo turista. „Pokud byste muže na videozáznamu poznali, kontaktujte linku 158,“ dodala Janovská. Úředníci z dvou obcí vypsali odměnu padesát tisíc korun za dopadení traviče.

Dále policisté prosí, aby si všichni obyvatelé obcí všímali sebemenších detailů. Pokud vám psa někdo otráví, jed nechte tam, kde byl a nesahejte na něj. Policie by poté nemohla odebrat například otisky.