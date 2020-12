V lednu roku 2018 byla na letišti v Láhauru zadržena Tereza Hlůšková, která z Pákistánu měla v úmyslu letět do Spojených arabských emirátů a následně do Irska. Z Pákistánu se však už nedostala. Celníci u ní našli téměř devět kilogramů heroinu a mladá Češka tak zamířila do tamní cely. Pákistánský soud ji následně odsoudil na osm let a osm měsíců. Tereza se však stále nevzdává naděje a doufá, že z vězení bude propuštěna dřív a shledá se se svou rodinou.

Letošní Vánoce stráví opět ve vězení. Pákistánský novinář Alí Aršád Blesk.cz prozradil, jak nejkrásnější svátky v roce Tereza ve vězení prožije. Podle informací novináře se o Štědrém večeru měla zúčastnit hodinové bohoslužby a na 1. svátek vánoční ji čeká brzké vstávání. „25. prosince Tereza vstane v šest hodin ráno a v sedm hodin ráno ji čeká modlitba,“ uvedl Aršád s tím, že pak se česká pašeračka, kterou místní média označují za modelku, dočká i daru i od žen které si své tresty odpykávají v témže nechvalně proslulém zařízení, určeném mimo jiné i pro vrahy a násilníky toho nejhoršího kalibru.

„Spoluvězeňkyně jí přinesou sladkou rýži,“ prozradil novinář. Tereza již s ostatními ženami ve vězení dostala od dozorců přikrývku, jelikož v zimním období jsou noci v Pákistánu velice chladné. Nicméně podle Aršáda nyní bude obdarována znovu. „Tereze bude předán dort od správy věznice, který nakrojí 25. prosince s ostatními ženami. Tyto Vánoce Tereza dostane nové kalhoty a tričko,“ popsal Tereziny vánoční svátky ve vězení a dodal, že jí velice schází rodina a stále se modlí za to, aby byla co nejdříve doma.

VIDEO: Andrej Babiš o Češích vězněných v zahraničí