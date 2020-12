Každý rok na podzim, kolem svátku sv. Huberta, se pořádá tradiční Hubertova jízda, jež uzavírá jezdeckou sezónu. V roce 2016 však spanilá jízda v Kladrubech nad Labem dopadla tragicky poté, co jedna z jezdkyň spadla při čtvrtém skoku z koně a na následky zranění zemřela. Jezdkyně podle informací zpravodajského webu iDnes.cz měla vypůjčenou klisnu z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, jenž jízdu pořádal.

Smrti ženy přihlížela její dcera, které bylo tehdy pouhých osmnáct let. „Bylo mi dva měsíce 18 let, když se to stalo. Žily jsme jen s mamkou, naši se rozvedli. Měla jsem dyslexii, mamka se se mnou učila,“ uvedla pro výše zmíněný web dcera, která se rozhodla hřebčín žalovat a požaduje od něj a pojišťovny kompenzaci milion korun. „Cena života je daleko dražší, než milion, který chci,“ dodala s tím, že hřebčín pochybil a jízdu měl daleko lépe připravit a provést rozsáhlejší bezpečnostní opatření.

„Klisna, kterou dostala maminka, byla splašená, agresivní a couvala. Na překážky klisna brzdila, jednou dokonce předjela i mastera, tedy toho, kdo celou jízdu vede. To se přitom nesmí. Na čtvrté se to stalo,“ měla uvést u soudu s tím, že její matka zůstala zaklíněna ve třmenu a pětapůlroční klisna na ni šlápla. Hřebčín se však brání. Podle tehdejšího jezdce, jenž pracoval v hřebčíně, Jakuba Macka, jezdkyně nehlásila žádné závady.

Navíc údajně byla klisna zkušená, již předtím absolvovala dvě Hubertovy jízdy. „Na místě je vždy sanita s lékařkou, s níž na podobných akcích dlouhodobě spolupracujeme,“ dodal ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Jiří Machek pro iDnes.cz a odmítl tvrzení, že by klisna byla na drobnou jezdkyni příliš velká. Zároveň zavrhl i to, že by jízdu narušoval dron, jimž byla jízda natáčena pro dokument slovenské televize.

