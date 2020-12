"O tom, že se věci udály tak, jak jsou v obžalobě popsány, není pochyb," uvedla předsedkyně senátu Iva Říhová. Poukázala při tom především na mužovo prohlášení o vině, které bylo podle ní zásadní i při výměře trestu. Muž se podle soudkyně prohlášením vzdal části svých práv a značně usnadnil hlavní líčení.

"Je to víc než pouhé doznání," řekla. Kvůli způsobu spáchání činu však podle odůvodnění rozsudku nemohla muži snížit trest pod zákonnou sazbu. Truhlář se podle obžaloby 4. července v bytě v Kutné Hoře pohádal se svojí třiatřicetiletou přítelkyní. Potom jí zasadil 25 ran nožem, které pouze náhodou přežila.

Muž pobodal i partnerčinu matku. Jedna z jeho šesti ran ji zasáhla do srdce a žena zemřela. Truhlář se k činu doznal, uvedl však, že si na událost příliš nepamatuje. Podle znalců je agresívní, v době pokusu o vraždu byl pod vlivem metanfetaminu. S přítelkyní měl časté konflikty, nepracoval a pár měl finanční problémy.

Partnerka pak trpěla podle Truhlářovy výpovědi schizofrenií. Muž s partnerkou žil zhruba pět let. Měli spolu syna, který však podle Truhlářových slov skončil kvůli přítelkyni v náhradní péči u její matky. Žena podle něj měla poporodní deprese, s její matkou měl obžalovaný velké problémy, nechtěla mu dítě půjčovat.

"Dva měsíce jsem syna neviděl, protože ho před námi skrývala," prohlásil. Truhlář uvedl, že před událostí tři dny nespal, v době činu měl halucinace. "Nesmírně toho lituju," řekl ve své závěrečné řeči. Zejména kvůli synovi požádal, aby mu soud trest mimořádně snížil pod sazbu. S tím však nesouhlasil státní zástupce Martin Suska.

Uvedl, že by soud měl Truhlářovo prohlášení o vině zohlednit jako polehčující okolnost, trest by však měl zůstat v dolní polovině trestní sazby, tedy nad hranicí 15 let. Muži podle něj přitěžuje to, že skutek spáchal surovým způsobem. Také byl již jednou odsouzen.

