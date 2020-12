Pět hodin hasiči bojovali s tragickým požárem rodinného domu v Ohrazenicích. Oheň si vyžádal život mladého tatínka Mirka F. Jeho manželka Karolína (26) utrpěla vážná zranění, další tři lidé včetně jednoho dítěte museli být převezeni do nemocnice. Obec zakládá veřejnou sbírku na finanční i materiální pomoc mamince a jejím dvěma malým dětem Kristýnce a Mirečkovi.

K tragické události došlo v neděli jednu hodinu po půlnoci v obci Ohrazenice na Příbramsku. Hasiči původně vyjeli k nahlášené hořící trafostanici, na místě však zjistili, že ve skutečnosti plameny zachvátily rodinnou usedlost. Střecha už byla tou dobou v jednom ohni. S živlem se muselo následně potýkat sedm hasičských jednotek, dohašování probíhalo až do šesté hodiny ranní.

V ohni bohužel zahynul Mirek F. (†32), kterého zasahující hasiči našli v podkroví. Přes veškerou snahu záchranářů resuscitace nebyla úspěšná. Mirkova žena Karolína leží ve vážném stavu na popáleninovém oddělení ve vinohradské nemocnici.

Pro web pribram.cz mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová uvedla, že další tři osoby včetně jednoho dítěte byly převezeny do hořovické nemocnice s lehčími popáleninami a řeznými ranami od skla.

Starosta obce Tomáš Král už oznámil, že obec co nejrychleji založila transparentní účet pro pomoc rodině, který by měl být aktivní od středy. Kristýnce (6) a Mirečkovi (2), kteří tragickým řízením osudu přišli o tatínka a maminku mají v nemocnici a kteří zřejmě stráví Vánoce u svých prarodičů, chce Král připravit alespoň malé vánoční překvapení.

„Pokud by chtěli lidé dětem pomoci, mohou pro ně přinést vánoční dárky na Obecní úřad v Ohrazenicích v úterý dne 22.12. 2020 od 16 do 19 hodin. Vše jsme již probrali s rodinou, nabídku na pomoc přijali,“ uvedl pro web Král. Kromě dárků by podle starosty rodina uvítala i oblečení pro děti v omezeném množství a věci osobní potřeby.