Muž z Michiganu, který strávil téměř čtyři desítky let za mřížemi, byl 20. listopadu konečně propuštěn. Walter Forbes (63) opustil nápravné zařízení Kinross, kde strávil 37 let po nesprávném rozsudku, kdy byl odsouzen k doživotí za vraždu a žhářství.

Stal se podezřelým poté, co se zjistilo, že se zapletl do potyčky s mužem, který byl den na to zabit a upálen ve svém bytě. Klíčovou byla výpověď Annice Kennebrewové, která vypověděla, že viděla Forbese s dalšími dvěma muži, kteří měli požár založit.

Kvůli nesrovnalostem ve svědectví byl jeden muž osvobozen, druhého pustili po výslechu na detektoru lži. Forbes tak zůstal jediným odsouzeným, podle jeho právníka to bylo právě kvůli nedávné hádce s obětí. V roce 2017 se Kennebrewová nakonec znovu ohlásila soudu a připustila, že lhala.

Soudce letos nařídil soudní přelíčení, které se konalo v únoru, kde žena vypověděla, že majitel bytového domu, kde oběť bydlela, byl v roce 1990 odsouzen kvůli pojistnému podvodu a žhářství. Dva muži, kteří se po druhém požáru přiznali ke spolupráci s Jonesem, řekl policii, že měl na svědomí i požár, za který šel sedět Forbes.

Jones, který za požár dostal pojistné ve výši 50 000 dolarů, zemřel už v roce 2010, případ tudíž nemá živého pachatele. Kennebrewová přiznala, že klamnou výpověď podala poté, co jí dva místní muži vyhrožovali, že ublíží jí a její rodině. Za lži však už nést odpovědnost nebude, protože promlčecí lhůta je šest let.

