Majitel čtyř psů Akarapol Churtrakul (23) přijal 9. prosince ve své práci hovor, po kterém se mu téměř zastavilo srdce. Volali totiž jeho příbuzní, že v domě v thajské provincii Samut Prakan našli mrtvého jeho milovaného černého pitbula Suma. Zdrcený majitel tak rychle spěchal domů, aby zjistil, co se stalo.

V domě Akarapol nalezl svého druhého psa, který oslepl na jedno oko, a Suma, kterak nehybně leží nedaleko svého pelíšku. Nebylo však jasné, co se v domě událo, než spatřil záznamy z bezpečnostních kamer. A ty mu doslova vyrazily dech.

Na snímcích je vidět, jak se otevřenými dveřmi na terase do domu vplazila obří kobra. Stateční Sumo a Max ovšem okamžitě zareagovali a plaza napadli a následně zabili. Bohužel, při útoku dostal Sumo tak velkou dávku jedu, že zemřel na otravu. Had nejspíše pocházel z nedalekého lesa, v domě byla při jeho vniku i babička majitele. Po uštknutí od kobry by cirka do hodiny zemřela.

„Mám čtyři psy, kteří už v domě hady chytali. Můj kamarád se mě ten den ptal, jestli moji psi už nějakého zabili. Bylo to zlé znamení. Kdyby nás Sumo ten den nebránil, mohla být moje rodina ve velkém nebezpečí. Mrzí mě, že musel zemřít,“ uvedl majitel, který svému milovanému psovi udělal pomníček na zahradě domu. Nyní plánuje kolem domu vybudovat sítě proti hadům.