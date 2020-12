Smutný příběh s podivnou pachutí křivdy. Tak by se dalo popsat to, co potkalo legendárního českého pěstitele konopí a výrobce léčiv Dušana Dvořáka. Toho soud poslal za mříže, protože doma pěstoval léčivé konopí, s čímž odmítal přestat. Za mříže mu nedávno dorazila ta nejsmutnější zpráva. Zemřela mu maminka.