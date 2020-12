Dvěma vězňům v bělušické trestnici hrozí prodloužení trestu až o 10 let. Jsou obviněni v souvislosti s nedávnou vzpourou ve věznici, za jejímiž zdmi se rozšířila fáma o nemoci covid-19. Protestů, které proběhly před šesti týdny, se účastnilo na několik stovek vězňů.

Policie obvinila dva muže z Kladna ve věku 33 a 44 let kvůli nedávné vzpouře vězňů v Bělušicích na Mostecku. Protesty na přelomu října a listopadu vyvolaly nepodložené informace o nemoci covid-19. Policie v souvislosti s nepokoji ve věznici zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu „vzpoura vězňů“. Mužům hrozí zvýšení trestů o tři až deset let, uvedla to ve čtvrteční tiskové zprávě mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Protestů se účastnilo nejprve 200 vězňů, další den se k nim připojily další dvě stovky. Na místě tehdy zasahovala policie, která uzavřela přístupové trasy k věznici včetně obce Bělušice. „Případem se zabývali mostečtí policisté služby kriminální policie a vyšetřování. Ti v průběhu prověřování zajistili fotodokumentaci, vyhodnocovali kamerové záznamy a vyslechli desítky zúčastněných osob,“ řekla Světláková.

Oba obvinění podle policistů v areálu věznice svým jednáním porušili základní povinnosti, které jim ukládá zákon o výkonu trestu odnětí svobody. Vězni jsou s povinnostmi seznamováni při nástupu do výkonu trestu. Případ policisté podle Světlákové nadále vyšetřují.

Věznice Bělušice je věznice s ostrahou. Její kapacita je 578 míst, vyplývá z informací na webu Vězeňské služby ČR.