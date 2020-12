Rybník na území slovenské obce Rastislavice se stal místem nálezu kosterních pozůstatků dvou osob. Zatím není známo, jakého byly pohlaví, ani jejich věk. Podle všeho ostatky ležely v rybníku mnoho let, nález proto musejí nejprve prozkoumat antropologové.

Rybník se v obci nachází od 60. let minulého století, ale nyní se stal dějištěm nečekaných událostí. „Rybník se vypouštěl z důvodu údržby břehů,“ řekl pro web noviny.sk nájemce rastislavické vodní nádrže Jozef. Podle televize JOJ zprvu ani nebylo jasné, zda jsou desítky nalezených kostí zvířecí, anebo lidské.

Po jejich vysbírání proto nálezci pro jistotu zavolali policii, aby případ mohla prošetřit. Ohledávající soudní lékařka přišla na to, že patří skutečně lidem, a to dvěma osobám, a také že musely ve vodě ležet pěknou řádku let. „Kosti jsou podle prvních informací staré přes 30 let,“ upřesnila policejní mluvčí Renáta Čuháková.

Video Na dně vypuštěného rybníka našli kosti dvou neznámých lidí. Antropologové určují věk a pohlaví lidí, kterým patřily, policisté případ vyšetřují jako zabití. - TV JOJ

Nájemce si dokonce myslí, že možná budou pocházet ještě z hlubší historie. „Je možné, že to bude i z války anebo z podobného období, ale nevím,“ poznamenal Jozef. „Policie začala případ vyšetřovat jako trestný čin usmrcení,“ doplnila policejní mluvčí. Na odvoz kostí byla na místo přivolána pohřební služba, ale do země se ostatky každopádně nedostanou dříve, než je odborníci řádně prozkoumají.