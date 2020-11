K incidentu došlo v polovině listopadu u jedné z čerpacích stanic v Karlových Varech. K ženě (22) měla přijít o rok mladší žena a zaútočit na ni baseballovou pálkou. Došlo k několika úderům, napadená začala útočnici tahat za vlasy, vlivem toho upadla a o pálku přišla.

„Toho měla mladší žena využít, zvednout ji a několikrát ženu udeřit. Ve vzájemném napadání ženy pokračovaly a do útoku se měly přidat i další dvě ženy, které zde byly s nimi,“ popsala policejní mluvčí Eva Voltová. Dvojice (23, 20), která se do šarvátky přidala, měla jednu z žen tahat za vlasy, do druhé pak kopat.

Útok netrval dlouho, tři ženy z místa utekly, jedna zůstala. Jednadvacetiletá žena musela být odvezena k ošetření do nemocnice. Druhého dne se žena (20) dostavila k výslechu. Ovšem tady začíná to pokračování.

Slečnu k výslechu přivezla autem kamarádka. Přijela přímo do areálu policie, projela ale značku zakazující vjezd všech vozidel s výjimkou těch policejních. Toho si všiml policista a vše začal řešit. Následnou kontrolou zjistil, že má žena zákaz řízení. Následovala ho tedy rovnou na policejní oddělení.

„Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město sdělili všem ženám podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Jednadvacetileté a o rok starší ženě dále sdělili podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu pokusu a jednadvacetileté navíc ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ dodala Valtová.

Pokud se ženě (22, 21) prokáže vina, hrozí jí až tříleté vězení, další dvojici pak až dvouletý trest.