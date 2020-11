Podle svých slov se starší řidič (77) vydal na narozeninovou oslavu, a když se vraceli z restaurace, omylem najel na čtyřproudou komunikaci. Nedokázal však zdůvodnit, proč se nesnažil ze silnice vycouvat zpět. „Policisté ho dojeli až před Turnovem a kromě barvy a typu vozidla ho poznali podle nejistého způsobu jízdy. Vozidlo jelo uprostřed komunikace mezi dvěma jízdními pruhy. Problém dělalo řidiči i zaparkování,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Dále uvedla, že policisté provedli seniorovi dechovou zkoušku na alkohol, byla ovšem negativní.

Naštěstí zmatený řidič během poměrně dlouhé jízdy v protisměru nezpůsobil žádnou dopravní nehodu, ohrozil však životy nejméně 13 posádek. Všechny automobily se mu naštěstí dokázaly vyhnout, celý incident mohl ovšem skončit úplně jinak.

Muž navíc pokračoval v jízdě v protisměru i ve chvíli, kdy jiní řidiči zastavili a upozorňovali ho na to, že jede špatně. V reakci na upozornění mezi auty pouze prokličkoval a pokračoval v cestě. Vozidla, mezi kterými senior kličkoval, stála na sjezdu z dálnice.

Video Automobil v protisměru na silnici R35 - Policie ČR

Podle Balákové tak ujel dokonce ještě další 4 kilometry a pak přejel do správného směru mezerou ve svodilech. Zmatenému seniorovi nakonec pomohl muž, který ho v Ohrazenicích jistil při otáčení do správného směru. Kdyby pokračoval dál v jíždě v protisměru, mohlo by to dopadnout fatálně.

Policisté ho nyní obvinili. „Za přečin obecného ohrožení z nedbalosti mu nyní hrozí odnětí svobody od šesti měsíců do pěti let," dodala Baláková.