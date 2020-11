Nelehký zásah mají za sebou profesionální a dobrovolní hasiči z Dobříše. Společně s dobráky z Neveklova a hasiči z Prahy vyjeli k Živohošťskému mostu. Tam se měla nacházet žena na okraji zábradlí.

„Na místě už byla policie, která silnici vedoucí přes most z obou směrů uzavřela. Zároveň potvrdila, že téměř v polovině mostu stojí za zábradlím žena, která vyhrožuje sebevražedným skokem do Vltavy, pokud se hlídka přiblíží,“ popsal dramatické momenty mluvčí hasičů Ladislav Holomčík.

Když se všichni zasahující dozvěděli, že policejní vyjednavač dorazí tak za hodinu, museli rychle jednat! Byl proto do akce vyslán hasič z Dobříše Miroslav Beránek. Se ženou začal vyjednávat. „Žena byla rozrušená a odmítala přelézt zábradlí zpět. Chtěla mluvit po telefonu s nějakým mužem. Policie se pokoušela na číslo, které nadiktovala, opakovaně volat, ale marně, což ji ještě více rozrušovalo,“ popisuje hasič.

Se ženou mluvil jen on, všechny informace jí předával co nejklidněji a ona mu tak začala trochu důvěřovat. „S vědomím, že vyjednávač přijede nejdříve za hodinu, jsem proto pokračoval v hovoru a snažil se získat čas. Zkoušel jsem ji přemluvit, aby poodstoupila z nebezpečného místa, na což však nereagovala a vykláněla se nad hladinu. Snažil jsem se s ní dál komunikovat a reagovat na to, co mi o sobě říká,“ uvádí.

Pak si ale všiml něčeho, co by mohlo zabrat. „Jak jsem okolo ní chodil, tak jsem si všiml, že vždy, když přicházím z její levé strany, udělá několik úkroků po římse směrem ke břehu. Po několika opatrných pokusech, kdy se tento manévr opakoval, jsem usoudil, že by takto mohla dojít až na konec mostu. Bylo to z mé strany dost riskantní, ale začínalo se smrákat a žena stále odmítala jakoukoliv jinou cizí osobu ve své blízkosti,“ dodává s tím, že na vodě už tou dobou byl hasičský člun a potápěči.

Ženu se stále snažil přesvědčit, aby slezla dolů a šla k hasiči. To ale odmítla. „Nakonec vše dobře dopadlo, když jsme se po mnoha zastávkách a mém neustálém naléhání na bezpečný přesun nebo přelezení za zábradlí dostali až na okraj mostu. Pak jsem vysílačkou povolal policii a velitele našeho družstva. Paní seděla na konci mostu a nadále odmítala další pomoc a jakýkoliv kontakt s jinou osobou včetně mě,“ zakončuje Miroslav. Žena chtěla znovu přelézt zábradlí, v tom jí ale zabránil. Nakonec ženu odvezla záchranná služba.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.