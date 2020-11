Ve věku pouhých jednadvaceti let zemřela za dosud nejasných okolností americká rapperka Braxton „Brax“ Bakerová. Na sociálních sítích to oznámil její matka Letricia a zanechala dceři dojemný vzkaz.

Mladá umělkyně, která pochází z města Richmond ve Virginii, se proslavila v roce 2017, kdy na hrála na hudební servery svůj projekt VERSE. Mnozí ji předpovídali velkou budoucnost. Krásku ovšem potkal zcela jiný osud.

Policie stále neví, co stálo za záhadnou smrtí mladé dívky. O jejím odchodu ostatně informovala jen její matka na svém Instagramu. Tam sdílela dojemné video dcery se vzkazem do nebe. „Náš anděl Braxton Bakerová vstoupila do nebe,“ napsala její matka Letricia Russellová.

„Braxton na sobě tvrdě pracovala a pilovala své umění. Svoji práci zasvětila lidem, napsala dvě alba a tři romány. V poslední době se věnovala své lásce k módě. Věděli jsme, že jednou její talent spatří celý svět. To se ale bohužel nestane,“ dodala zdrcená žena.

Matka dívky zároveň dodala, že bude bojovat za to, aby práce její dcery nepřišla vniveč. Plánuje její tvorbu sdílet se všemi jejími fanoušky i po její smrti. Úmrtím mladé umělkyně se zabývá policie.