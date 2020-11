Krutá smrt tří mladíků vyvolala na sociálních sítích vlnu soucitných reakcí. Všichni tři kluci měli spoustu koníčků, kterých si už ale bohužel nebudou moct nikdy dál užívat. Martin S. měl vášnivě rád auta, Michal K. military hry naživo v přírodě a Petr M. (†18) byl rozený rybář, který z vody vytáhl nejeden pěkný úlovek.

Smutek nad zmarněnými životy

„Je mi to, co se stalo, neskutečně líto. V první řadě chci rodinám a pozůstalým vyjádřit upřímnou soustrast. A klukům tam nahoru přeji, ať jim dá bůh věčné nebe!“ napsal na síť jeden z truchlících přátel. Desítky lidí vyjadřují na sociálních svou soustrast nešťastným rodinám. „Rodičům přeji hodně sil. Sama tuhle bolest prožívám uz skoro čtyři měsíce, bylo mu 19 let... Je nepopsatelné, jak moc to bolí,“ svěřuje se Ilona. „Tohle je opravdu noční můra všech rodičů, upřímnou soustrast. Tohle si žádní rodiče nezaslouží,“ píše Sylvie. „Sice je neznám ale upřímnou soustrast rodině je mi jich líto tak mladý život ještě před sebou, prosím jezděte opatrně,“ nabádá další uživatelka.

Náraz musel být drtivý

Náraz musel být velice silný, podle policie auto doslova rozpůlil. Dva z mladíků zemřeli na místě, třetí bojoval o život, ale i záchranáři byli na jeho zranění krátcí. Po 20 minutách resuscitaci vzdali. Luxusní auto narazilo do stromu takovou silou, že se rozlomilo, a zůstala z něj jen žalostně vyhlížející hromada zpřelámaného plechu. Podle policie byla důvodem nehody zřejmě příliš rychlá jízda.

Podle policejního mluvčího Milana Bajcury řidič vjel mimo vozovku, bočně narazil do vzrostlého dubu a po pár metrech vjel do dalšího vzrostlého dubu, tentokrát čelně. Na jihu Čech už letos při dopravních nehodách zemřelo 35 lidí.

Kromě soucitu zní i kritika

Kromě lítosti nad ztracenými životy se lidé pozastavují nad tím, že kluci museli v autě jet příliš rychle. „Šílený, museli jet opravdu rychle, v životě jsem asi neviděl více zničené auto,“ píše Jarda. „To je sice smutné že mladé životy vyhasnou ale na druhou stranu ten řidič to nezvládl (...) z toho neštěstí, je mi z toho smutno,“ píše Richard. „Každý mladík (kolem 20) jezdí rád rychle. My byli stejní, ale tehdy maximální rychlost Škodovky byla 150 km/h, a to z kopce a po větru. Dnes to je trochu vážnější. Dvacet let starý BMW jede 300 a když má řidič papíry pár měsíců a chce se nějaké kočce ukázat, je to problém,“ uvažuje Josef. „Dnes jsou rychlý auta moc dostupný a doplatí na to naše děti,“ myslí si i Radek.