Hvězda porno filmů Ron Jeremy (67) byl obviněn z řady sexuálních útoků. Nyní se jejich počet ještě zvýšil. Ze sexuálního obtěžování a znásilnění sedmašedesátiletého pornoherce přezdívaného The Hedgehog (Ježek) obvinilo už třiadvacet žen, mezi nimi i sedmnáctiletá dívka! Herec však tvrdí, že je nevinný.

Ron Jeremy se zapsal do Guinessovy knihy rekordů jako herec, který natočil nejvíce porno filmů vůbec! Bylo jich přes 2000. Američan za svou hereckou kariéru v pornoprůmyslu získal řadu cen. Ovšem nyní je jeho jméno spojováno se sexuálními útoky a znásilněními, kterých se měl dopustit mezi lety 1996 až 2020.

Herec přezdívaný The Hedghehog (Ježek), rodným jménem Ronald Jeremy Hyatt, je kvůli sexuálním útokům vyšetřován od roku 2017, kdy vypuklo hnutí MeToo, které se začalo šířit sociálními sítěmi a mělo bojovat proti sexuálnímu obtěžování. Jeremy měl zneužít a znásilnit až třiadvacet obětí, včetně patnáctileté a sedmnáctileté dívky.

Podle informací britského deníku The Guardian byl v červnu obviněn ze znásilnění tří žen a sexuálního útoku na čtvrtou. Nicméně od červnového obvinění se na policii dostavilo daleko víc jeho údajných obětí. Ve středu byl obviněn z dalších zločinů. Znásilnit měl sedmnáctiletou dívku, a to v domě ve Woodland Hills v Los Angeles v roce 2008. V San Fernando Valley mělo podle informací britského deníku Daily Mail dojít ke znásilnění devatenáctileté ženy během focení. Šestadvacetiletou ženu prý znásilnil v nočním klubu a osmatřicetiletou ženu sexuálně obtěžoval v baru v Západním Hollywoodu. Další ženu měl sexuálně napadnout ve svém domě a jinou v nočním klubu.

Jeremy však všechna obvinění popírá a u soudu prohlásil, že je nevinný. „Průmysl se už dávno otočil zády k Ronovi Jeremymu. Nechal si slávu stoupnout do hlavy a myslí si, že je hvězda, ale buďme spravedliví, on byl jednou z největších pornohvězd vůbec. Už byl vypovězen z rozdávání hlavních cen v pornoprůmyslu AVN Awards, protože tam osahával lidi,“ uvedl pornoherec Keiran Lee s tím, že zavedli opatření, aby ochránili pornoherečky před sexuálním obtěžováním. Jestliže bude Jeremy shledán vinným, hrozí mu až 330 let za mřížemi.