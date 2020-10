Potom, co policie zmizela ze Slavětína, bylo opět ticho po pěšině. Jenže jako by je to k Slavětínu stále lákalo. 19. října se proto na nedaleké skládce, mezi obcemi Slavětín a Paruc, opět ukázali. Nepřijeli ale s prázdnou, přivezli si s sebou velký bagr od hasičů.

Hasiči ze záchranného útvaru společně s kriminalisty překopávali nelegální skládku mezi poli. Opět zde pracovali od rána do večera. Za tři dny překopali desítky tun hlíny. V jednu chvíli to dokonce vypadalo, že se jim podařilo najít to, co hledali.

Práce na přibližně hodinu utichla, detektivové se seběhli na místo, a to začali zkoumat. Prohledávali dokonce i nalezenou bundu. Jelikož šlo ale o skládku, nemusela patřit pohřešované Janě. Policejní mluvčí David Schön totiž uvedl, že tým Tempus pátrá po Janě.

Stejně jako ve Slavětíně byl celému vyšetřování přítomný i šéf celého útvaru, nechyběli ani dva psovodi. A stejně jako v srpnu, místo přes noc hlídala hlídka policistů. Kriminalisté si tedy dávají opravdu záležet na tom, aby se nevědělo, co přesně dělají.

Ovšem v tomto případě policie nesdělila médiím vůbec nic. Mluvčí policejního prezídia Hana Rubášová, pod které Tempus spadá, uvedla, že se k případu nebudou vůbec vyjadřovat. Je tedy záhadou, zda se podařilo něco najít.