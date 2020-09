Český řidič, kterého v Maďarsku tamní policie na hranicích zatkla, byl obviněn! Šofér popsal, jak se incident postupně dramatizoval, i to, jak ho jeden policista měl uhodit. Obviněn je ale on sám, a to z útoku na veřejného činitele.

K samotnému incidentu došlo na začátku září. Řidič Libor K. spal v ložnici pro řidiče, čerpal přestávku. Když jeho kolega přijel k hranicím, zastavil. Policie chtěla vidět i spícího řidiče. Libor proto vylezl ven, aby se jim ukázal.

Policistka po Liborovi chtěla, aby jim otevřel kufr. „Ten se jí zdál málo otevřenej, tak jsem jí řekl, že se musí ohnout. Na to ona řekla: OK, problémy,“ řekl řidič pro TN.cz. Policistka se prý odebrala do své budky, po chvilce vyšla ven i se svou kolegyní a chtěla vidět všechny kufry. Do toho si podle řidiče stále něco říkala, prý maďarské nadávky.

Po dohadech si chtěl řidič vyfotit její služební číslo, na to údajně reagovala, že nerozumí. „Tak jsem vytočil manželku bývalou, která je Maďarka, a poprosil jsem ji, ať mi přeloží, že chci její číslo a že si chci stěžovat. Na to ta Maďarka trochu ztuhla, najednou někdo, kdo jí rozuměl, na to se otočila zády ke mně, jakože jí to nezajímá,“ říká. Poté šel do autobusu, vzal si tužku a papír s tím, že si číslo napíše.

Situace se pak zhoršovala. Když si policistky všimly, že si je řidič fotil, tak ho jedna z nich chytla za ruku, Libor se jí ale vytrhl. „Ona se tam válela po zemi jak Neymar (fotbalista) po zemi, když filmuje faul,“ dodal.

Poté na místo doběhlo několik policistů, řidiče povalili na zem a zadrželi ho. „Po cestě mně ten jeden začal nadávat. Pak mi dal pěstí. Odvedli mě do cely, kde mě nechali hodinu spoutaného, vůbec si mě nevšímali,“ dodával s tím, že se mezi cestujícími zvyšovala panika. Jeden z tatínku měl slzy v očích z toho, že jeho roční dítě nemá co jíst.

Policisté odvezli muže do nemocnice, kde dostal injekci do bolavého ramene. Po dvou dnech byl propuštěn, neměl ale u sebe ale ani telefon. Naštěstí mu kolega dal tašku s peněženkou a penězi.

„Telefon dodneška nemám, nemám kontakty ani plánované věci, všechno je pryč,“ povzdechl si. Dokonce si už „vyslechl“ obvinění. „Údajně útok na veřejného činitele,“ dodal s tím, že chování policistů je za hranou. Když chtěl vidět záznam kamer, dozvěděl se, že nefungují.