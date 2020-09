Češka Sandra z Karviné měla být první obětí, kterou brutálně zabil slovenský sériový vrah Miroslav L. Kromě ní ještě zavraždil další dvě oběti. Po tragicky zesnulé ženě zůstal malý synek Mireček, který byl dán po smrti matky do dětského domova. Vnoučka se snaží dlouho získat do péče jeho dědeček Milan N., ovšem stále se mu to nedaří.

Získat do péče svého vnuka Mirečka se marně snaží Milan N. z Karviné, který před lety přišel tragicky o svou dceru Sandru. Matku Mirečka údajně zavraždil její tehdejší partner Miroslav L. S dvaačtyřicetiletým mužem pocházejícím ze Slovenska se seznámila, když pracoval v Česku. Později se s ním přestěhovala na Slovensko, kde tragicky zemřela. Podle informací slovenského deníku Nový Čas ji Miroslav týral a Sandra ho chtěla s jejich synem opustit. Ze spáru partnera se však nedostala. V roce 2010 ji uškrtil.

Milan se snaží získat vnuka do péče prý už několik let. Ovšem stále mu v tom mají bránit slovenské úřady. Naposledy svého vnoučka viděl před čtyřmi lety. „Říkají, ať nejezdíme, protože Mireček bude přemístěn někam jinam. No a takhle je to vlastně pořád,“ uvedl pro zpravodajský web TN.cz Milan s tím, že je vnuk to jediné, co mu po jeho dceři zbylo. „On už měl být dávno, dávno tady. Protože tady má rodinu. Má tady mě jako dědu, má tady sestřenice,“ dodal Milan.

Slovenské úřady však tvrdí, že o vnuka jeho dědeček nejeví zájem, ačkoliv ho několikrát kontaktovali. „To ale dědeček nerespektuje a dítě žádným způsobem nekontaktuje. To se děje dodnes,“ uvedla pro TN.cz mluvčí Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny Mária Hrehová. Milan se však nevzdává a celou věc hodlá předat ombudsmanovi.

Sandra byla první obětí sérového vraha. V roce 2011 měl zavraždit svou další oběť, Romana, s jehož partnerkou měl poměr. Žena si prý stěžovala, že ji Roman týrá, a tak ho Miroslav uškrtil. Třetí obětí se stala žena jménem Monika. I tu údajně uškrtil. Monika vychovávala malou dcerku Ninu (1,5), která záhadně zmizela a je stále evidována jako nezvěstná.

Své oběti Miroslav poté, co je zavraždil, spálil a popel sypal nedaleko svého domu ve slovenském Zliechově, který nyní patří jeho dětem. Nikdo v něm však už dávno nebydlí a stavba pomalu chátrá. Ačkoliv se v něm odehrály brutální vraždy, lidé o něj jeví zájem, ovšem sourozenci ho nehodlají prodávat. „Momentálně dům neprodáváme a ani nepronajímáme, vůbec nad tím nepřemýšlíme. Paradoxně navzdory tomu, jakou má historii, je o dům zájem. Minimálně čtyři kupci nás vyhledali a nabídli odkoupení,“ uvedl jeden z dědiců nemovitosti pro Nový Čas.