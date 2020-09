Vypadal jako medvídek na hraní, jméno měl také jako pro plyšáka - Teddy. Při pohledu na něj by většina lidí neřekla, že je schopen zakousnout bezbranné dítě. Kříženec čau-čau se ale nezdál. „Vypadal naprosto neškodně, nevím, co to do něj vjelo, tohle nikdo nečekal,“ řekl pro Daily Mail soused nešťastné Abigail (27).

Ta ve stejném domě už dříve přišla o tatínka a před 18 měsíci i o partnera. Byli si velmi blízcí, pro Abigail byla jeho smrt byla velkou ránou. Podle jejího bratra se jí psychický stav výrazně zlepšil až s narozením malého Elona. S tím se dala dohromady po smrti svého předchozího partnera.

Matka žila s třemi dalšími dětmi v domě dlouhá léta. Teď má i s přítelem na krku obvinění ze zabití z nedbalosti. Z vazby je propustili na kauci. „Abi je skvělá máma, nikdy neměli moc peněz, ale děti nikdy nepřišly zkrátka. A zvlášť nejstarší syn se choval vždycky na jedničku,“ řekl k plnění rodičovských povinností Abigail jeden z rodinných přátel.

Teddy se měl z neznámého důvodu vřítit do domu z venkovního kotce, kam ho dávali, a kojence v nestřeženou chvíli pokousat. Hned ho sice od dítěte odehnali, ale navzdory snaze přivolaných záchranářů při převozu do nemocnice zemřel.

Psa museli rodině odebrat, nejspíš ho utratí. Jak vypadá Teddy neškodně, při odvozu na něj málem nestačili ani tři psovodi. Všichni měli co dělat, aby ho zvládli.