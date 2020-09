Kynoložka Michaela Č., z Pusté Čemerné, zamřela v roce 2016 při tragické dopravní nehodě mezi obcemi Vojčice a Horovce na Slovensku. Na spravedlnost však rodina zemřelé dívky stále čeká. Nehodu údajně zavinila Miroslava F., která prý po požití diazepamu a velkého možství alkoholu sedla za volant a jela v protisměru. Projednávat celou věc měl soud v pátek, to se však nestalo. Rodiče Míši jsou z celé věci nešťastní.

Proč Krajský soud v Košicích celou kauzu neprojednával? Najednou prý totiž onemocněla jak obviněná, tak její právní zástupkyně. „Obě si dělají, co chtějí. Věřili jsme, že v pátek konečně padne rozsudek, vždyť případ se táhne již více než čtyři roky,“ řekl pro Plus Jeden Deň našťastný otec zesnulé dívky, Michal. „Všichni to neseme velmi těžce. Tragické chvíle, které jsme zažili 29. května 2016, se nám při každém jednání znovu vybavují,“ dodal se smutkem.

Děsivé video: Muž odvysílal vlastní sebevraždu v přímém přenosu!

Okresní soud ve věci rozhodl poměrně rychle, v průběhu jednoho roku. Miroslavu uznal vinou a poslal ji za mříže na 8 let, k tomu měla mít navíc doživotní zákaz řízení. Obhajoba se však ihned odvolala. U Košického krajského soudu je však celá věc už dlouhé tři roky. Podle tatínka se také soud často odročuje právě kvůli nepřítomnosti Miroslavy F. a její právničky. Naposledy se prý u soudu obviněná ukázala prvního července.

Miroslava si nic nepamatuje!

„V ten den jsem vařila polévku, přitom jsem popíjela. Vypila jsem tři sklenice čtyřicetiprocentní vodky. Dva dny jsem nejedla, možná i tento fakt zesílil účinky alkoholu. Nepamatuji si, jak jsem sedla do auta a kam jsem chtěla jet. Probrala jsem se až ve chvíli, kdy mě záchranáři nakládali do sanitky,“ zněla výpověď Miroslavy u soudu v roce 2017.

Agneska (†7) vypadla z okna v 8. patře nemocnice: Zdrcený otec promluvil

Zřejmě také požila několik tablet diazepamu, na to si však nevzpomíná. Její, teď už bývalý, manžel jí však sdělil, že mu zmizeli. „Nejdřív jsem si myslela, že je potřebovala má matka, která má od bytu klíče. To se nepotvrdilo. Vychází mi z toho, že jsem je užila já, ale kdy, to si nevzpomínám!“ měla podle Plusky říct na svou obhajobu. Podle závěrů soudního znalce se u Miroslavy neprokázala žádná závislost. V době nehody měla mít v krvi 2,55 promile alkoholu a v protisměru se měla řítit rychlostí 131 km/h

Tragická nehoda mustangu u Špindlu: Ženu generála (†49) čeká další operace! Řidič u soudu uznal chybu

Zdrcená rodina

„Stále na dceru myslíme. Měla mnoho plánů, toužila být kynoložkou. Nic z toho si už nesplní, protože nezodpovědná řidička zmařila její sny,“ povzdychl si pan Michal. Zlobí se také, že obviněná se nepostaví k celé věci férově. „Místo, aby se postavila problému čelem, hledá cestičky, jak by se trestu za svůj skutek vyhnula. Vůbec ji nezajímá, jak trpíme, když se tolik let musíme zabývat touto, pro nás mimořádně bolestivou událostí,“ řekl.