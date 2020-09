Česká občanka dostala od pakistánského soudu trest osm let a osm měsíců. V roce 2018 byla totiž celníci v jejím kufru na letišti v Láhauru našli téměř devět kilogramů heroinu, které se podle pákistánských úřadů Tereza pokoušela dostat do Evropy. Ze svého trestu si zatím odseděla dva a půl roku, proti rozsudku se odvolala. Na odvolací řízení však zatím čeká.

Začátkem září přišla pro mladou Češku skvělá zpráva. Pakistánský premiér vyhlásil amnestii uvězněných žen, která by se mohla týkat i Terezy. „Premiér Imran Chán učinil velké oznámení o propuštění uvězněných žen. Nařídil propuštění stíhaných vězeňkyň. Vyžádal si rovněž zprávy o uvězněných cizinkách,“ sdělil Blesku žurnalista Alí Aršád. „Její sny se vyplnily,“ napsal novinář.

Premiér na twitteru vyzval k urychlenému propuštění žen a také k tomu, aby co nejrychleji proběhla odvolací řízení. Díky tomu se Tereza může těšit na další stání, které podle Aršáda proběhne už 15. září.

Podle serveru eXtra.cz však někteří Terezini blízcí v její předčasné propuštění možná ani nevěří. Jistá rodinná známá totiž podle webu zaslala do pakistánského vězení Tereze dopis, odpovědi na něj se však nedočkala. „Ani nevím, jestli jí dopis vůbec došel,“ vysvětlila pro eXtra. „Je to pořád dokola, už to ani moc nesleduji radši,“ dodala.