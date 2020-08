Karel Šroubek se v roce 2003 přistěhoval na Nový Zéland, žil tam pod falešnou identitou svého kamaráda Jána Antolíka. Nebyl to zrovna nejvzornější mladík, měl často konflikty s policií, čelil několika obviněním v souvislosti s únosem, drogami a loupeží. Byl ale buď zproštěn viny, nebo jeho obvinění bylo zrušeno. Nehoda u Smečna si vyžádala dva mrtvé: Lidé na internetu lynčovali nevinného řidiče BMW

To, že v cizině žije pod falešnou identitou, zjistily české úřady o 6 let později. Za tu dobu se z Karla stal podnikatel a známý kickboxer. Tehdy česká pobočka Interpolu informovala novozélandské úřady o jeho pravé totožnosti a vydala na Šroubka zatykač v souvislosti s vyšetřováním vraždy. Místo vyhoštění ho ale soudce v roce 2012 vzhledem k úspěšnému začlenění do novozélandské společnosti osvobodil a dal mu podle novozélandského tisku druhou šanci.

Jenže v roce 2016 šel Šroubek sedět. Do vězení ho soud poslal za pašování drog v ceně 5,6 milionu korun. Kickboxer si měl odsedět pět let a sedm měsíců. Teď ale přišla, pro něj, dobrá zpráva. Po pátém pokusu mu tamní soud povolil podmíněné propuštění!