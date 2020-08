Policie už v listopadu 2015 překvalifikovala případ na vyšetřování vraždy. Jenže tělo nebylo nikde k nalezení. V pondělí učinili angličtí kriminalisté pro mnohé nečekané oznámení.

Pět let se skrýval v lese

„Naprostá záhada byla objasněna. Puisys byl nalezen, jak žije v lesnaté oblasti ve městě Wisbech. Byl velmi dobře ukrytý a s nikým nemluvil po nějakou dobu,“ uvedla policie podle CNN.

„Pohřešovaný muž byl nalezen 1. července. Bylo zapotřebí podniknout opatření k jeho ochraně a bezpečí,“ stojí dále v prohlášení. Strážci zákona se totiž domnívají, že se Ricardas Puisys ukrýval kvůli tomu, že ho někdo vykořisťoval.

Odhalení díky facebooku?