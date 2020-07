Co stojí za rodinnou tragédií ve Lhotě u Příbramě? Mluví se o probíjejícím čerpadle, ke kterému šel elektrikář Radek do vody. Proud pak mohl zabít i jeho syna a vnoučka, kteří mu šli na pomoc. Tři mrtvé našla babička Vlasta večer, když přijela z práce domů. Z neštěstí se vzpamatovává jen těžce.

Tragédie nebývalých rozměrů. Vlasta K. se vracela v pondělí před jedenáctou hodinou večer domů. Když přišla na zahradu, slyšela hučet čerpadlo. „Přišla jsem z práce a slyšela, jak jede a hučí čerpadlo, tak jsem ho vytáhla ze zásuvky, pejskové mi tam štěkali u vrat, co máme k rybníku. Vzala jsem baterku a tam jsem je viděla všechny tři u kraje. Vytáhla jsem akorát to čerpadlo,“ popsala Blesku zarmoucená manželka, matka a babička Vlasta K. Co se dělo před smrtí v rybníce ve Lhotě u Příbramě: Štastný děda byl na houbách a vařil synovi s vnoučaty

Na místo potom vyjela policie, hasiči a záchranáři. Radkovi, Martinovi a malému Radečkovi nebylo pomoci, všichni už byli mrtví, lékař konstatoval smrt. „Konec světa, když přijede o tři milované v jeden den, v jednu chvíli, když se vrátíte z práce, nepřeju to nikomu,“ řekla TN.cz Vlasta.

V rybníce Václav měl její manžel Radek čerpalo proto, že si do sudů čerpaly vodu, aby mohli zalévat. Podle Vlasty si všichni tři chtěli navzájem pomoci. „Proud byl v té vodě, já jsem to čerpadlo vypínala až když jsem ve čtvrt na jedenáct přišla z práce,“ dodala. Čerpadlo podle ní je teprve rok staré.

Video Vlasta K. řekla, jak našla utonulé muže a co potom dělala. - David Malík