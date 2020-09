Jakubu Mornárovi ze Slovenska je osmnáct let, už je to ale zkušený lovec bouří, co má něco za sebou. Společně s kamarády ze skupiny Severe Weather Slovakia loví bouřky a fotí blesky. Mnohdy vytvoří fascinující záběry.

Jak se podle něj taková bouřka tvoří? „Hlavní důvod vzniku bouřky je vysoká teplota, vlhost vzduchu a konvekce neboli nerovnoměrné ohřívání zemského povrchu. Ročně je nejvíce bouří na jihu středního Slovenska a části východního Slovenska,“ vysvětlil.

Na území Slovenska, a nejen tam, se vyskytuje několik typů bouřek. Od klasických až přes liniové a supercelární. „Mezi nejnebezpečněji bouře patří supercelární bouře, protože má dlouhou životnost, silnou bleskovou aktivitu, jsou doprovázeny silnými přívalovými dešti, často i kroupami a dokáží produkovat tornáda,“ řekl v rozhovoru pro Plus Jeden Den.

Jak zjistit, kam uhodí?

Jak ale zjistit, kde blesk udeřil? „Platí pravidlo, že jedna sekunda je zhruba 330 metrů, takže 3 vteřiny jsou zhruba 1 kilometr. Pokud napočítáte méně než 15–20 sekund, bouře je blízko a jste v nebezpečí. Stejně platí i pravidlo, že 30 min. po posledním úderu byste měli zůstat v úkrytu,“ uvedl Mornár.

Kde se neschovávat?

Co dělat, když jste v lese na houbách nebo v horách na túře? Určitě nepokračujte ve výšlapu, naopak co nejrychleji sestupte dolů, nejlépe do chaty. „Pokud nás bouře přeci jen zasáhne a nablízku není žádná chata, nesnažíme se ukrýt do jeskyně, protože úder blesku by ji mohl zavalit, nebo statická elektřina by nás v ní mohla zabít,“ radí mladý lovec bouří.

V hlubokém lese je pak podle něj nejlepší jít co nejdál od stromů a dát si pod nohy něco nevodivého, například batoh. „Takto je třeba přečkat celou bouři. Platí pravidlo, že je třeba se nejdále držet od stromů a vysokých předmětů. Pokud se nacházíme na volném prostranství, je třeba dát všechny vodivé předměty do batohu a vzdálit se od něj aspoň 50 metrů,“ dodává s tím, že je dobré se ukrýt například do prohlubně nebo do příkopu.

Kulový blesk

Podle Mornára je kulový blesk jedním z nejvzácnějších. „Já jsem se s ním osobně nesetkal, ale ti, co ho viděli, povídali o zářivé kouli, která umí měnit barvy a na závěr buď potichu zmizí nebo vybuchne," uvedl pro Blesk.cz.

„Jde o silný blesk, tak jako jiné, ale dokáže vlétnout dovnitř skrz okno," doplnil mladý lovec bouří.

Rady hasičů

Tiskový mluvčí hasičského záchranného sboru Petr Kopáček už před časem předával obyvatelům své rady ohledně bouřek a blesků:

Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.

Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu (např.staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.

Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénua na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.

Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte.

Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.

Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.

Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako hromosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění draků.

Další rady najdete na stránkách hasičů.