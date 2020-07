Tři srážky vlaků za jediný týden, při kterých umírali lidé, přitáhly pozornost k české železnici. To, v jakých podmínkách se u nás řídí vlaky, popsal Blesku exkluzivně strojvůdce Petr Šťástka (56) z Prahy.

Na dráze vládne úřední šiml. Strojvůdcům přibývají povinnosti. Čas od času se objeví i metr dlouhé lejstro, které informuje o mimořádné situaci a které musejí mašinfírové nastudovat. Své o tom ví mašinfíra Petr Šťástka (56) z Prahy. Na železnici pracuje od roku 1983. Z toho 32 let se na svět dívá z kabiny vlaku, od roku 2007 v barvách ČD Cargo. Kamera městské policie zachytila srážku vlaků: „Ty vole, do haj*lu, je tam!“

Centimetr lejstra na kilometr?

Když se zkušenému strojvůdci ve čtvrtek dostal do ruky dokument k výjimečnému stavu na trati Plzeň – Praha, nemohl věřit vlastním očím. Dokument ke stokilometrové trase měřil rovných 90 centimetrů! „To je takzvaný všeobecný rozkaz. Na té trati se mění úplně všechno, jsou tam nová návěstidla, výhybky,“ vysvětlil Blesku. „Těsně před jízdou dostanete papír a z něj máte vyčíst, na kterém kilometru bude jaké návěstidlo. Jenže večer a potmě to podle papíru budete hledat těžko,“ dodal.

„Studujete to krátce před odjezdem, nebo ve volnu. Před začátkem směny máte na administrativu jen 15 minut. Během té doby musíte převzít klíče, lejstra, provést test na alkohol, seznámit se s vyhláškami a k tomu ještě studovat tohle,“ vysvětluje, co jemu a kolegům krade čas a dílem i pozornost. Nešťastní blízcí mašinfíry Martina H. (†40): Nevěříme, že udělal chybu!

Rozkaz se čte ve spěchu!

Šťástkovy připomínky, že rozkazy se musejí číst ve spěchu a mnohdy ve stresu, potvrzuje i prezident Federace strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic. „Strojvedoucí musí rozkaz před vyjetím stvrdit podpisem a seznámit se s ním. Některé ty rozkazy jsou dlouhé a někdy je strojvůdce musí přečíst i za dvě tři minuty. Může to způsobit až případné zpoždění vlaku. My s tím bojujeme dlouhodobě, aby se do těch rozkazů psaly pouze věci, které jsou pro ty strojvůdce důležité. Snažíme se prosadit, aby délka byla přiměřená, aby tam byly jen závažné věci, které strojvůdci potřebují k výkonu služby,“ řekl Blesku. Pozor na jedovaté cukety! Žena jednu snědla a skončila na pohotovosti

Tablety a mobily mají pro práci

Napjatou atmosféru kolem železnice ještě víc vyhrotil ředitel správy drah Jiří Svoboda. Ten v rozhovoru pro web Extra.cz nevyloučil, že soustředěnost strojvedoucích v kabině snižuje využívání mobilů a tabletů v práci pro soukromé aktivity. „Myslím, že tohle je také jeden z důvodů, že soustředěnost se částečně ponižuje, ale nedémonizoval bych to,“ odpověděl doslova na otázku, zda koncentraci mašinfírů nemůže snižovat používání tabletů a mobilů.

„To mě nadzvedlo ze židle. A nejenom mě. Tablety, na kterých máme před sebou sledovat jízdní řád, máme povinně přímo v kabině,“ říká mašinfíra Šťástka. Pro pracovní účely používají tablety na drahách téměř všichni dopravci. „Mobily a tablety mají strojvůdci pro pracovní účely,“ řekla Blesku jejich mluvčí Gabriela Novotná.