Ve Slušovicích se v sobotu konal dostihový den, proběhnout mělo celkem devět dostihů, jeden přes proutěné překážky, dva překážkové a zbylých šest rovinových. Závody mají ale velice smutný konec. Tři koně se totiž vážně zranili, zlomili si nohy. Ve Vratislavicích na Liberecku hoří pivovar: Hasič propadl střechou!

Na řadu tak přišel veterinář a ten musel nebohá zvířata, Azteka, Waggera a Kilů Al Jamala utratit. „U koní došlo k únavové zlomenině. To je prostě záležitost, kdy koni najednou uletí noha, jako byste ji usekl. Přijde to jakoby z ničeho nic, neočekávaně,“ uvedl pro Právo, v neděli veterinář. Na případ upozornil deník Právo.

Velký tlak na koně?

Podle organizátora Zdeňka Karlacha za zraněním nestojí nevhodná trať, myslí si, že byla korektní a dobře připravená. Vina by mohla být na tréninku a podle něj za neštěstí může za to i fakt, že sezóna začala o čtvrt roku později.

„Letošní sezona je výjimečná. Začala takřka o čtvrt roku později, a když se začalo běhat, tak trenéři koně hodně honí, aby je dostali do formy. Na koně se prostě kladou větší požadavky, než by měly. Jenže pak jsou mnohem náchylnější k únavovým zlomeninám, zvláště, když kvůli přešlechtění mají křehké kosti," myslí si. Dodal, že se ve Slušovicích ještě nestalo, aby si během jednoho dne tři koně zlomili nohu.

Tohle si nikdo nepřeje

Utracení zraněného koně může být pro jezdce, majitele i trenéra velmi emotivní záležitost. „Pro mnohé je to člen rodiny, se kterým vyrůstali, hýčkali ho a chtěli pro něj to nejlepší. Ale fatální úrazy koní jsou, bohužel, součástí tohoto sportu," popsal své pocity Karlach na oficiálních stránkách.

„Jako pořadatelé máme vždy jedno přání: zdrávi přijeďte a zdraví se vraťte domů. Bohužel, ne vždy se to podaří, což se naplnilo v sobotu mírou vrchovatou," doplnil smutně.

Problém s odvozem

Mrtvá těla přikrytá plachtou pak zůstala ležet na dostihovém pozemku celou neděli. Podle vysvětlení organizátora asanační ústav o víkendu nefunguje. „Já chápu, že to některým lidem vadí, ale bohužel to nešlo udělat jinak. Z asanačního ústavu v Otrokovicích nám vzkázali, že přijedou až v pondělí, nepomohlo ani to, že jsme jim nabízeli zvláštní prémii, pokud koně odvezou dříve. I nám to vadí, koně budou mít nafouklá těla, a ještě jim budeme muset sundat podkovy, ale prostě nemůžeme nic jiného dělat," uvedl Karlach. Odvoz mrtvých těl je podle něj dlouhodobý problém. Podobné případy se podle něj už staly.

Místní jsou na rozpacích

„Myslím, že se to mohlo řešit nějak jinak. Ne mrtvé koně jen překrýt plachtou, ale třeba je převézt někam, kde nejsou tak na očích, Závodiště je volně dostupné všem obyvatelům města a je tu vnímáno, jako odpočinková zóna,“ řekl Právu slušovický občan.