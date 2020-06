Tragédie z Hořína na Mělnicku zasáhla celé Česko. Žena tvrdila, že jejího synka Tadeáška (†4 měs.) někdo odvezl i s kočárkem. Později však policie zjistila, že chlapeček zemřel a žena ho měla sama hodit do Labe.

Tělíčko pak nalezli potápěči, pitva nakonec ukázala, že dítě zemřelo na vzácný syndrom náhlého úmrtí. „Do té vody byl vhozen ze strany matky,“ uvedl náměstek ředitele středočeské policie Jan Krejčí. Tadeáška (†4 měs.) vylovili z řeky mrtvého! Policie šla najisto?!

Údajný biologický otec Tadeáška Dominik S. poskytl rozhovor pro eXtra.cz. Mimo jiné v něm řekl, že je přesvědčen o tom, že matka dítěte lže.

Bude s tím muset žít

V rozhovoru promluvil i o trestu pro matku, a nebral si servítky. „Jak ji potrestat? Měl jsem chuť jí něco udělat, že jí zlámu ruce… Ale prostě s tím bude žít. Bude tady chodit a každý to bude vědět,“ řekl serveru. Zavzpomínal i na dobu, kdy ještě žil společně s matkou Tadeáška.

„Plno chlapů mi říkalo, Dominiku, vždyť jsi podpantoflák. Já chodil domů po práci utahanej jako pes. Došel jsem domů a šel vařit a uklízet. Peníze jsem jí nechával. Myslíš, že bylo doma někdy uklizeno? Všude čurbes,“ řekl eXtra.cz. Tělo Tadeáška (†4 měs.) dali do batohu, zatížili kameny a hodili do řeky! Policie o šokujících detailech nálezu pohřešovaného miminka

Dokonce koupil i zásnubní prsteny. „Řekla, ať je prodám. Ona je blázen, já se občas porvu, ale ona je magor zase jinak. Ještě splácím dluhy za naše předchozí bydlení, 45 tisíc jsem už splatil, ale ještě budu splácet dál,“ dodal Dominik.

Po pohřbu do toho začnem šlapat

Dominik si myslí, že kdyby matka Tadeáška do vody hodila bez batohu a kamenů, tělíčko by se nikdy nenašlo. „Kdyby ho tam hodila bez kamenů, tak ho nikdy nikdo nenajde, už jen kvůli tomu, že v řece je plno sumců, kteří žerou všechno. Mě by zajímalo, jak probíhal její výslech, jestli na ni pořádně nastoupili, nebo jim tam fňukala a hrála divadlo,“ ptal se.