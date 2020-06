Vrtulník v úterý krátce po poledni zasahoval ve Slaném. Autobus, který mířil z Kladna, narazil do tamní zastávky, kterou zdemoloval. Zranil přitom čtyři lidi. „Slyšel jsem obrovskou ránu, tak jsem se běžel podívat, co se stalo. Viděl jsem také lidi, kteří utíkali s dítětem v náručí, které mělo krev na obličeji. Všichni křičeli, ať se volá záchranka. Pak jsem viděl, jak vedou staršího pána s berlemi posadit na lavičku do vedlejší zastávky, ale normálně komunikoval,“ uvedl pro Deník.cz řidič osobáku Aleš, který v době tragédie byl na sousední čerpací stanici.

Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky. „Mohu potvrdit, že jsme ve 12:30 přijali hlášení o nehodě na autobusovém nádraží ve Slaném. Podle prvotních zjištění byly zraněny dvě osoby, pro které přiletěla letecká záchranná služba,“ řekla pro Blesk.cz policejní mluvčí Michaela Nováková. Jeden ze zraněných byl osmiletý chlapec, jehož po příletu helikoptéry začali záchranáři oživovat. Pokusy o záchranu malého chlapce ale vyšly naprázdno. Těžkým zraněním nakonec podlehl.

„Nezletilá osoba utrpěla zranění, která i přes veškerou snahu zdravotníků nepřežila,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Podle Aleše na místě byl zřejmě i chlapcův otec, který se měl vrhnout na řidiče. „Přiběhl na místo nějaký pán, patrně rodič zraněného dítěte a strhla se menší šarvátka. To je ale celkem pochopitelné v takové situaci. Pracují nervy a asi si to chtěl vyřídit s řidičem,“ dodal.

Otřesený devětapadesátiletý řidič promluvil o tom, jak k tragédii mělo dojít. Poté, co se autobus přibližoval k zastávce, měly mu selhat brzdy a navíc se měl sám od sebe přidávat plyn! „Zasekl se mi plynový pedál. Přijížděl jsem do zastávky a během vteřiny se sám přidal plyn a jelo to furt. Přijížděl jsem do zatáčky u Penny, a protože tam stáli lidi, musel jsem strhnout volant, abych je nepřejel,“ popsal vteřiny před tragédií s tím, že poté, co strhl volant, najel zezadu do zastávek. „Bohužel za zastávkou stály děti, které tam neměly, co dělat, chtěl jsem se vyhnout i jim, ale v té rychlosti jsem to nestačil,“ dodal pro Deník nešťastný šofér.