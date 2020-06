Český misionář Petr Jašek (52) zažil v súdánské base, kde byl držen od prosince 2015 do února 2017, hotové peklo. Teroristé z ISIS, se kterými byl v cele, ho bili a ponižovali. Čech si myslel, že martyrium nepřežije. Nakonec ale přežil a na křesťanskou víru i za mřížemi obrátil několik lidí. O svých zážitcích nyní napsal knihu Imprisoned with ISIS: Faith in the Face of Evil (Uvězněn s ISIS: Víra tváři v tvář zlu).

Video 14 měsíců pekla a cela s islamisty! Petr vězněný v Súdánu se vrátil do Česka - Jaroslav Šimáček, Lukáš Červený

Jašek byl v Súdánu uvězněn a odsouzen na 20 let vězení kvůli protistátní činnosti včetně špionáže. Nejdřív strávil několik měsíců zavřený v cele s šesti členy teroristické organizace ISIS. Ti ho bili, ponižovali a dělali mu každý den ze života peklo. Zhubl děsivých 25 kilogramů a nevypadalo to s ním vůbec dobře. Poté byl přemístěn na samotku a nakonec do přelidněné cely s žádnou toaletou. Jeho dennodenní stravou se staly fazole bez chuti a plesnivý chléb, uvedl křesťanský web Christian Post, který informuje o jeho nové knize.

Pět měsíců neměl po ruce Bibli

V prvních pěti měsících svého nedobrovolného uvěznění neměl žádný přístup k Bibli. Pro Petra jako silně věřícího člověka to bylo utrpení. Jašek se přiznal, že nedoufal v nic jiného než časné propuštění. Přiznal se také, že nechápal, jaký byl důvod Boha pro jeho nespravedlivé uvěznění. Naději mu dodala kniha boží, kterou nakonec dostal, když strávil tři měsíce na samotce. Tehdy pochopil, že jeho posláním je šířit evangelium mezi súdánskými vězni, kteří byli lační po duchovnu a víře. Zlom přišel, když mu přivedli spoluvězně. Smutný blonďatý chlapeček popravčím: Zabíjel ve jménu ISIS

„Byly chvíle, ve kterých jsem pochyboval, že přežiju. Poté jedné noci přivedli 12 eritrejských uprchlíků do mé cely. Byli to teenageři. Dostal jsem odvahu kázat evangelium. Sdílel jsem s nimi lásku ke Kristovi. Byli tím hluboce zasaženi. Na konci jsem viděl, že jsou jejich srdce připravená, tak jsem se jich zeptal, jestli chtějí oddat své životy Ježíšovi. Těchto 12 eritrejských uprchlíků se té noci modlilo, protože jsme nemohli usnout. Strávili jsme zbytek noci mluvením o Ježíšovi. Ráno byli přesunuti do jiné cely a já už je nikdy neviděl,“ uvedl Jašek s tím, že to byl pro něj zlomový bod.

Bůh chtěl, aby v zemi setrval déle

Čech, který je členem organizace Hlas mučedníků, ve své nové knize vypráví nejenom o své cestě napříč pěti súdánskými věznicemi, ale také o svém dětství a dospívání v komunistickém Československu za železnou oponou. „Když se zamyslíte nad tím, že jsem tam chtěl jet na čtyři dny a Pán proměnil tyto čtyři dny v 445 dní, jde to ruku v ruce s Izajášem 55. Myslím, že verše od 8 do 10 říkají: Moje cesty nejsou jako vaše cesty. Moje myšlenky nejsou jako ty vaše,“ prohlásil Jašek. Viděla jsem, jak tátovi uřízli hlavu na Instagramu, pláče dcera oběti džihádisty Johna

Jašek byl zatčen v prosinci 2015 na letišti, odkud se chystal odletět domů. V zemi natočil materiály o perzekvované křesťanské komunitě. Po zatčení byly všechny tyto záznamy zničeny. Petr prozradil, že tajná policie vzala všechny jeho věci včetně fotoaparátu a mobilu. Odvezli ho na policejní velitelství, kde byl vyslýchán úmorných 24 hodin. Poté začala štace napříč súdánskými věznicemi, ve kterých strávil 14 dlouhých měsíců. Za dvě obvinění – špionáž a snahu svrhnout režim – mu hrozil i trest smrti. Nakonec byl odsouzen k doživotí za mřížemi.

Teroristé z ISIS byli vystudovaní lidé

V prvním vězení to byli zmiňovaní členové ISIS, kteří ho týrali a ponižovali. To vše v době, kdy média včetně Blesk.cz informovala denně o hrůzách, které teroristé prováděli v Iráku a Sýrii. Popravy včetně řezání hlav zaživa byly na denním pořádku. Podle Jaška přitom byli teroristé, se kterými sdílel celu, vystudovaní doktoři, farmaceutici a IT specialisté z nejrůznějších zemí. Jeden z teroristů Čechovi tvrdil, že byl v minulosti osobní ochrankou Usámy bin Ládina a byl jedním z těch, kteří uřezali hlavy 21 křesťanům na libyjské pláži. Brutalita poprav ISIS se stupňuje: Vězně utopili v kleci, dalším odpálili hlavy výbušnými obojky

Video zachycující tuto krvavou událost šokovalo svět v únoru 2015. „Vyhrožoval mi smrtí, ale pán mě ochránil a dal mi sílu šířit evangelium jako odpověď," vysvětlil Jašek. Poté, co byl z cely sdílené s hrdlořezy z ISIS poslán na samotku, zažil Jašek přechod z extrému do extrému. Po třech měsících na samotce ho poslali do cely, kterou sdílel s dalšími 100 vězni. „Byl jsem v šoku, ale věznice byla unikátní v jednom smyslu. Byla v ní spousta mešit pro muslimské vězně. Ale pro nemuslimské vězně proměnili cely v kostely,“ prohlásil Čech.

Stamiliony za svobodu?