Voják zabránil krveprolití na mostě: Přejel muže, který vystoupil z auta a začal pálit po řidičích!

Most přes řeku Missouri ve městě Leavenworth v americkém státě Kansas se ve středu stal dějištěm dramatu, které mohlo skončit velmi krvavě.

Kolem 11. hodiny tam jedno z projíždějících aut zničehonic zastavilo. Řidič z něj vystoupil a začal náhodně pálit po projíždějících řidičích. Zasáhl tři vozidla a zranil jednoho člověka. Víc ale spáchat nestačil a skácel se k zemi. V tom okamžiku ho totiž přejel armádní veterán David Royer (34) z nedaleké vojenské základny!

Voják v inkriminovanou dobu právě projížděl přes most a hovořil telefonem se svojí snoubenkou. Jakmile před sebou spatřil, co se děje, rychle jí dal instrukce. Ať volá policii, že je na mostě střelec a pálí po lidech. Rozloučil se se slovy „už musím jet“. A šlápl na plyn.

Svým bílým pick-upem David do ozbrojeného muže najel a tím ho zneškodnil. Vrazil při tom také do střelcova auta. Poté, co se ujistil, že už mu pachatel nemůže ublížit, poskytl mu první pomoc. Muž skončil v nemocnici, stejně jako jeho oběť, kterou postřelil. Shodou okolností je postřeleným také voják.

„Vyhodnotil jsem rychle situaci, rozhlédl se a pak udělal to jediné, co jsem cítil, že musím udělat,“ vylíčil situaci David. „Rozjel jsem se, jak nejrychleji jsem dokázal. Přejel jsem ho a přišpendlil ho svým autem k asfaltu.“

Davida Royera nyní média i lidé oslavují jako hrdinu. Zcela oprávněně. Svým chladnokrevným zásahem zachránil mnoho životů. A zcela ukázkově tak zúročil svůj 15letý vojenský výcvik.

Když v Davidově rodině opadly první emoce, vysekl mu poklonu i jeho otec. Poté, co mu vyčinil, že zbytečně zariskoval, nakonec musel uznat, že pohotová reakce jeho syna byla prostě na jedničku.