Tvrdé drogy, černý až morbidní humor, přehnaně brutální sexuální praktiky a deviace. To jsou hlavní témata tvorby rappera Řezníka, oblíbeného umělce, který zastává hudební styl horrorcore. A úspěšně. V roce 2013 byl dokonce nominován na Zlatého slavíka. Kromě fanoušků má ale také řadu odpůrců, jimž se jeho tvorba příčí.

Za velkého odpůrce Řezníkovy tvorby se dá nyní považovat i Nadační fond Abbigail Williams, který mu na instagramu veřejně napsal, že ho pokládá za idiota. „Za to, co předvádíš a co jsi schopen před dětmi psát a prohlašovat, si zasloužíš kriminál,“ uvedli zástupci fondu. A jen u toho nezůstalo. Nadace hrozila soudem. „Žalobu skutečně zvážíme. Považujeme to za svou povinnost vůči všem rodičům, kteří přišli o své děti právě kvůli drogám,“ nechala se slyšet nadace.

Rapper Řezník na celou situaci reagoval po svém. Na jeho poměry to ale byla velmi klidná vyjádření hodná diplomata. „Snad se někdy setkáme za příznivějších okolností, jako přátelé. Třeba na mém koncertu, kde si můžeme zapět mé sladkobolné hity. Zvu vás,“ napsal s mírnou nadsázkou a zároveň poněkud ironicky připomněl nadaci, že kromě drog zpracovává také témata prznění dětí a věznění dívek.

Umělec tvrdí, že vše, o čem zpívá, myslí v nadsázce a je podle něj rozdíl o něčem zpívat a něco skutečně dělat. Jiní jsou ale odlišného názoru, protože Řezník podobným nařčením nečelí poprvé. Už v minulosti stanul před soudem, který ho ale za nic nepotrestal. Rapper o tom vytvořil píseň s názvem „Soudní proces“.