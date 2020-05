Vášnivé city ke staršímu muži nejsou u dospívajících dívek nic neobvyklého. Tentokrát to ale zašlo příliš daleko. Romina s mužem, do kterého se zamilovala, utekla z domu. Její rodiče proto zavolali policii. Ta neobvyklý pár vypátrala a navrátila nezletilou zpátky k rodině i přes to, že dívka opakovaně vyjádřila obavy o svůj život.

Krkavčí matka bila měsíce svého syna (†7), než ho zabila. Otčím všemu přihlížel

Ty se nakonec ukázaly být zcela opodstatněné. V noci na 21. května jí její otec údajně uťal hlavu srpem, zatímco spala. Sám se dokonce k nemilosrdnému činu přiznal, zatímco v rukou stále třímal vražednou zbraň od krve. Policii řekl, že se jednalo o „vraždu ze cti“, kterou jeho dcera poskvrnila. Podle guvernéra okrsku Kazema Razmiho je případ v šetření, otec zavražděné je držen ve vazbě.

Máte smrtelný nádor na mozku, řekli lékaři otci: Šel domů a ubodal syna (†13)

Viceprezidentka oblasti trestných činů spáchaných na ženách Masoumeh Ebtekarová oznámila, že se případu dostane speciální pozornosti. Rominin otec se podle všeho vyhne trestu smrti, protože byl jejím opatrovníkem a jeho rodina nebude tento trest požadovat.

Poprava matky (†30), která držela dítě v náručí, za bílého dne: Zastřelil ji maskovaný muž

Zločin vyvolal obrovskou vlnu pobouření na sociálních sítích nejen v Íránu. Lidé se v nesouhlasných příspěvcích vymezují proti podobnému jednání. „Vraždy ze cti“ totiž v roce 2014 zahrnovaly 20 % všech vražd spáchaných v zemi.