Senior v Kadani skončil po nehodě v potoce: Místní kriminalista mu zachránil život

Policista tělem i duší! Kriminalista z Kadaně byl na procházce, ta se ale zvrtla v boj o záchranu života. Senior sjel na kole do potoka a vážně se zranil, kriminalista ho s přítelkyní vytáhl ven. Zachránil mu tím život.

Kriminalista, jenž slouží u policie v Kadani na Chomutovsku, byl 15. května večer se svou přítelkyní venčit psa. Z ničeho nic se ale klidná procházka změnila v boj o život. Senior (65) na jízdním kole sjel policistovi přímo před očima do Podkrušnohorského přivaděče a vážně se zranil! Dramatické video a chvíle mezi životem a smrtí: Jan a Jakub bojovali o život muže, který zkolaboval!

„Neváhal a za mužem do koryta, kterým je přiváděna voda z Ohře do Bíliny, slezl. S pomocí své přítelkyně pak dostal zraněného na břeh a zavolal na tísňovou linku,“ popsala záchranu života policejní mluvčí Miroslava Glogovská.