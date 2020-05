Mladý ošetřovatel podřízl hrdlo 19 klientům: Inspiroval ho Hitler!

Mladý ochotný blonďák, který se chtěl stát učitelem jako jeho otec, ale později se rozhodl pro práci ošetřovatele. Oblíbený kolega, ale ve svých posledních dnech na svobodě i trochu podivín. Tak okolí vzpomíná na dnes už třicetiletého Satashiho Uematsua z japonského města Sagamihara nedaleko Tokia. V roce 2016 se jeho život obrátil naruby poté, co se rozhodl zrealizovat ďábelský plán, který se mu zrodil v hlavě.

Satashi pracoval jako ošetřovatel tři roky, denně byl v kontaktu s postiženými lidmi od 18 do 70 let věku v zařízení Tsukui Lily Garden. Jako každé jiné podobné zařízení v zemi bylo do posledního místa plné, protože v Japonsku stále platí stigma kolem postižených a rodiny se o ně většinou nestarají a dávají je do ústavů. Satashi v ústavu pracoval do února 2016, kdy mu došla s postiženými lidmi trpělivost. Přišli mu zbytečnou zátěží pro společnost.

Zlom nastal v noci 26. července. Satashi odešel z domu svých rodičů a se sportovní taškou plnou nožů a jiného nářadí vyrazil k zařízení, kde dříve pracoval. Na místě to dobře znal. Rozbil okno k ochrance, kterou svázal a vzal jí klíče od zařízení.

Čtyři mladíci z „lepších rodin“ brutálně zmrzačili kamaráda: Kazil jim kšeft s drogami Pak započal své řádění. Postupně podřízl krk téměř každému pacientovi, kterého našel. Někteří z nich byli přitom upoutání na lůžko a nemohli se hýbat. Výsledek? Devětadvacet sanitek odváželo 19 mrtvých a 26 těžce zraněných postižených osob. Satashi se pak krátce nato k činu přiznal na policii s tím, že výsledek svého řádění považuje za úspěch.

Šokující na celém případu je fakt, že se mu dalo snadno zabránit. Satashi v únoru roku 2016 sepsal radikální dopis, který se osobně rozhodl doručit členům japonské vlády. Stálo v něm jeho prohlášení, že postižené lidi považuje za méněcenné bytosti bez lidských práv a přeje si, aby mohly jejich rodiny provést u těchto „bytostí“ eutanazii. Na policii později přiznal, že ho inspiroval Adolf Hitler a jeho chování k Židům. Za to dostal v zařízení, kde pracoval, výpověď a putoval na čas do psychiatrické léčebny. Pár týdnů po propuštění vzal vše do vlastních rukou.

Vyšetřování činu mladého Japonce trvalo tamní policii tři roky, letos v lednu pak konečně stanul před soudem, kterému přihlíželo na 2 tisíce lidí. Rozsudek byl nemilosrdný. V březnu soudce rozhodl, že bude Satashi popraven oběšením. Mladík se neodvolal. Stále si stojí za svým názorem, že postižení nemají na tomto světě své místo. Činu nikdy nelitoval.