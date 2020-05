Důchodce (82) čelí obvinění: Během sadomaso hrátek měl zabít svého mladšího milence

Důkazy, že má Bischof něco společného se smrtí Craiga, vyšly najevo až čtyři měsíce po tragické smrti! Když totiž Bischof odešel do důchodu, jeho bývalý manažer objevil v pracovním počítači doznání!

Podle soudních spisů se našla e-mailová konverzace mezi oběma muži, v níž plánovali sadomasochistické hrátky a LaMell žádal svého milence, aby ho zmlátil. To se zjevně stalo, protože Bischof si zmláceného a zkrvaveného partnera prý dokonce vyfotil.

Zvrácené postelové hrátky byly tak brutální, že LaMell musel do nemocnice. Tam se nepřiznal, co je příčinou jeho zranění, a tvrdil, že ho napadla skupina několika lidí. Když ho z nemocnice propustili, přátelům zase tvrdil, že ho napadl žárlivý manžel ženy, s níž se schází. Do nemocnice se však brzy vrátil kvůli krvácení do mozku a pak tam také zemřel.

V Bischofově pracovním počítači se našla také složka nazvaná Vyznání, kde se důchodce k činu přiznává a píše, že po smrti partnera si chce také vzít život. „Právě teď nemám co říct,“ řekl KPRC2. Policii se však údajně ke všemu přiznal a podle jeho právníka je smrtí partnera zcela zdrcený. Podle NY Postu manželka Bischofa, se kterou žil 35 let, o tajném milenci, kterého měl její manžel čtyři roky, vůbec nevěděla. Teď se však zřejmě dozvěděla vše!