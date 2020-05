Žárlil, že randí s jiným: Muž zastřelil bejvalku, její dvě dcery a nakonec sám sebe!

Gabriel Jordan se pokusil uškrtit svou bývalou přítelkyni před domem v Jižní Karolíně poté, co ji viděl na pláži s jiným mužem. Když začaly Shantu Singletonovou bránit její dcery, vytáhl zbraň a začal do nich střílet.

Teprve dvanáctiletá Tre'vay Stromanová při útoku na její mámu skočila Gabrielovi na záda ve snaze zastavit ho, to se jí ale stalo osudným. Jordan ji ze sebe setřásl a ženu i s dívenkou nemilosrdně zastřelil, nejstarší dceru Shantasii (18) zasáhl do paže.

Té se podařilo utéct a zburcovat souseda, který se ozbrojený vydal za šíleným střelcem. V běhu ještě stačila Shantasie zahlédnout Jordana, jak se zbraní pronásleduje její sestru Essence (15), která byla později nalezena v domě mrtvá. Soused při střetu několikrát vyzval Gabriela, aby odešel, krátce nato se ozvaly výstřely. Tělo střelce bylo nalezeno s pistolí u nohou.

K incidentu došlo v neděli 17. května krátce před sedmou hodinou večer. Shantasia byla převezena se střelným zraněním do nemocnice, krátce nato ji ale propustili za její třináctiletou sestrou, která se při útoku schovala v domě a nebyla fyzicky zraněna.

Podle výpovědi jedné z dcer se hádka strhla kvůli tomu, že si jejich matka vyšla s nejmenovaným mužem na místní pláž. Jordan pronásledoval Singletonovou až před její dům, kde mu řekla, že je mezi nimi definitivní konec a ona má nového přítele. To muže rozzuřilo, že vběhl do domu a vytáhl zbraň.

Podle vyšetřovatelů se Jordan nakonec sám zastřelil. Otřesení sousedé zůstali v šoku. „Je to prostě smutné,“ řekl pro Daily Mail jeden ze sousedů, který znal příbuzné obětí. „Nedokážu zpracovat, co se to stalo. Je smutné, když jsou do něčeho takového zapojeni dospělí, ale opravdu tragické, když to odnesou i děti,“ dodal.