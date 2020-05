K požáru naštěstí došlo ve chvíli, kdy v domě nikdo nebyl. Přibylovi totiž ten den odjeli do Liberce. „Kolem jedenácté večer nám už volala policie a lidi mi psali na Facebook, že nám hoří dům," sdělila Helena Přibylová pro server Romea.cz.

Policisté příčinu požáru zatím zjišťují, Přibylovi mají ale jasno, že o žádnou náhodou nešlo. Dům podle nich zapálil neznámý pachatel, respektive údajně zapálil dřevěnou pergolu vedle něj, oheň se z ní pak na budovu rozšířil. Jestli šlo o rasově motivovaný útok nebo „obyčejnou" výtržnost, rodina neví.

„Nevíme, proč to někdo udělal. Jestli se nás chtěl někdo zbavit, jestli mládež tady řádila a byla to náhoda nebo jestli to bylo motivováno rasově. Nevíme," doplnila Helena Přibylová.

Jisté je, dům Přibylových, do jehož rekonstrukce nedávno vložili našetřené peníze, po požáru byl prakticky neobyvatelný. Manželé se třemi dětmi se do něj ale chtěli co nejrychleji vrátit, a proto se rodinní příslušníci s dalšími pomocníky vlastníma rukama pustili do oprav a likvidací škody.

Rodina prosí o pomoc veřejnost prostřednictvím facebookové stránky Žhář z Veltěže, kde jsou zveřejňovány i nové informace o stavu domu a prací na něm. „Určitě by nám pomohla finanční pomoc, jelikož nemáme žádné prostředky na opravu střechy, musíme vymalovat, sehnat lina, koberce...“ poprosili Přibylovi s tím, že budou vděční i za dobrovolníky, kteří by pomohli s manuální prací.