Američan Lloyd Neurauter byl 25 let v manželství s Michele, se kterou vychovávali tři dcery. Když došlo na rozvod, dlouhá léta se soudili kvůli péči o nejmladší dceru. Potom se muž rozhodl pro radikální krok – zmanipuloval své dítě a s jeho pomocí svou bývalou ženu zavraždil.

Nikdo ve skutečnosti neví, co se děje za zavřenými dveřmi. Lloyd a Michele Neurauterovi působili šťastně, dokud spolu vychovávali děti. Ale jejich rozvod všechno změnil.

Nejstarší z dcer se přestěhovala a prostřední Karrie (19) studovala na univerzitě. Michele strávila pět let přetahováním se o nejmladší dceru, která se stala ohniskem celé rozepře. Soud Lloydovi nařídil platit alimenty na děti i svou bývalou ženu.

Chlapec (†15) spáchal v karanténě sebevraždu: Cítil se izolovaný od světa

Žena byla po dlouhá léta obětí domácího násilí. Lloyd ji nepřestal terorizovat ani po odloučení. Nicméně jejich dcera Karrie viděla v otci vzor a vždy k němu vzhlížela. On tho zneužil a manipuloval s ní. Nakonec došlo na nejhorší.

V létě roku 2017 se Karrie vrátila z univerzity domů na prázdniny. Její otec přišel s nečekaným ultimátem. Požadoval po ní, aby mu pomohla zabít její matku, jinak že spáchá sebevraždu. Dívka bohužel nešla na policii, ale nechala se zmanipulovat Lloydem, který mezitím naplánoval vraždu bývalé partnerky.

Útočník polil muže a jeho přítelkyni vařící vodou, pak je pobodal. K dramatu došlo na ubytovně v Poličce

Na sklonku srpna toho roku pustila otce do domu své matky, a zatímco odváděla svou sestru, nalákal Lloyd nic netušící ženu do ložnice a tam ji uškrtil. Karrie mu pak ještě pomohla scénu zinscenovat tak, aby to vypadalo jako sebevražda. Dívka si byla na okamžik jistá, že tímto všechny jejich problémy zmizely.

Policii ale nedávalo smysl, že by milující matka opustila své děti bez rozloučení a zahájila vyšetřování, při kterém se dostali na stopu Karrie s Lloydem. V lednu 2018 byla dívka zatčena ve svém domově v New Yorku. Muže zadrželi v jeho práci v New Jersey, kde vyhrožoval, že skočí z vrcholu pětipodlažní budovy. Byli obviněni z vraždy.

Maminka sedmi dětí záhadně zmizela, pak našli tělo: Zavraždil ji Erik kvůli nevěře?

Karrie vyšetřovatelům řekla vše. Promluvila o manipulacích svého otce, dokonce se nechala otestovat na detektoru lži. Soud ji nakonec za její roli sice uznal vinnou, ale odsoudil ji jen na tři roky, místo původních patnácti. Sekyrou rozsekal vlastní mámu (†76), říkají ve vsi. Policie podezřelého vraha po 4 dnech dopadla

Lloyd se ke všemu přiznal dva týdny před soudem v říjnu 2018, kdy ho nakonec odsoudili za vraždu prvního stupně a vzdal se práva na odvolání. Připustil, že svou dceru k činu donutil. Zničil poklidný život jejich rodiny kvůli tomu, aby nemusel platit výživné a dostal dcerku do péče.

„Zničil mysl jejich dětí, jako vůdce kultu,“ řekla na adresu vraha Jeannie Laundyová, matka oběti. Lloyd Neurater dostal za své skutky doživotí.