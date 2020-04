Petr Stanislav měl před čtyřmi lety jako spolujezdec na motorce nehodu, po které skončil na vozíku. Překonat těžké období mu pomohl sport. Petr začal například jezdit na handbiku.

„Jedná se v podstatě o tříkolku, vzadu jsou dvě kola, vepředu jedno. Přední kolo je poháněné rukama, protože nemůžeme šlapat,“ popsal Petr pro organizaci Cesta za snem, co to je vlastně handbike. Pro hendikepované jde o skvělou pomůcku, protože díky handbiku můžou aktivně sportovat a posilovat horní polovinu těla.

Petr na krádež přišel ve chvíli, kdy šel pro kolo do garáže svého domu ve Svijanech. Bohužel není jasné, kdy přesně zloději handbike vzali, což policistům ztěžuje pátrání.

„Případem se zabývají semilští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a přečinu porušování domovní svobody, za což pachateli v případě dopadení a následného odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ informoval policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Motiv zlodějů je Petrovi nejasný. „Věřím, že se kolo najde. Je v podstatě bezcenné,“ vysvětlil Petr s tím, že v České republice je kolo prakticky neprodejné. Vzhledem k tomu, že se z garáže neztratilo nic jiného, je možná i varianta krádeže na zakázku. Kvůli uzavření hranic v době krádeže nebylo možné kolo ani odvézt do zahraničí.

„Pokud to někdo ukradl s tím, že neví, o co jde, ať mi to klidně nechá před vraty a nebudeme to dál řešit,“ nabídl ve videu Petr zlodějům řešení. Jak sám říká, pro ně je kolo bezcenné, pro něj naopak k nezaplacení. Kolo stojí kolem 70 tisíc. Proto Petr nabízí za informace vedoucí k nalezení handbiku i finanční odměnu.