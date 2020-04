Horolezec spadl ve čtvrtek, horší záchranáři o události informovali dnes. Spadl z výšky asi deseti metrů na skále, která má první pevný bod jištění ještě o dva metry výše.

„Vybral si výstup, který je méně lezený a také méně jištěný. Na místo nehody dorazila první posádka sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci a vzápětí my spolu s hasiči. Mladík si pádem přivodil otevřenou zlomeninu nohy a kromě toho si stěžoval na bolesti v oblasti bederní páteře a žeber," uvedl Martin Chalupa z Horské služby Jeseníky.

Pro zraněného zamířil i vrtulník letecké záchranné služby z Olomouce. „Zraněného ale vzhledem k hustému zalesnění nebylo možné vyzvednout z místa nehody v podvěsu. Zafixovali jsme ho do vakuové matrace a šetrně snesli k autu horské služby. Tím jsme jej pak převezli na Bílý Potok, kde přistál vrtulník," doplnil Chalupa. Vrtulník mladíka transportoval do nemocnice v Olomouci.