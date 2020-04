V luxusním bytovém komplexu se během tří let našla tři miminka: DNA test odhalil šokující skutečnost

Minulé léto byla do bytového komplexu Willow Key na Floridě přivolána policie, na chodbě tamního domu bylo totiž nalezeno novorozeně, u něhož byl přiložen vzkaz. Nebylo to však poprvé, během tří let se totiž na stejném místě našla dvě další miminka s podobným vzkazem! Šokující informaci nyní odhalil genetický test, všechny tři děti jsou sourozenci.